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    На 23 млрд тенге произвели сельхозпродукцию в Атырау в 2022 году

    18 Января 2023, 20:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау и пригородных селах в прошлом году произведено сельхозпродукции на 23 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель Атырауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Руслан Давлетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общий объем выпуска продукции сельского хозяйства составил 23 млрд 116 млн 700 тысяч тенге. Всего в пригородных селах в прошлом году было засажено 2 588,2 га угодий. Также наблюдается положительная динамика в животноводстве - стабильно растет поголовье скота, увеличивается объем произведенной продукции. Зарегистрировано 7 309 голов крупного рогатого скота, 5 632 овец и коз, 3 028 лошадей, 1 964 верблюда и 6 174 птицы»,- проинформировал Руслан Давлетов.

    По его словам, по сравнению с отчетным периодом 2021 года, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 4,7%, лошадей – на 22,1%, верблюдов – на 8,6%, птиц – на 0,5%

    В прошлом году на финансирование сельского хозяйства были выделены субсидии в размере 154 млн 807 тысяч тенге. Из них на растениеводство выделено 37 млн 717 тысяч тенге, на животноводство – 50 млн 247 тысяч тенге и на возмещение инвестиционных затрат – 66 млн 759 тысяч тенге.



    Фото: РСК Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экономика Сельское хозяйство
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