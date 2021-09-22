На 22 млн тенге оштрафовали нового монополиста в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте новый монополист оштрафован на сумму более 22 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

«За неисполнение обязанностей, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту привлечено ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» к административной ответственности. Так, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» без включения в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий и без утвержденного уполномоченным органом тарифа на услуги отвода и очистке сточных вод в период с 2017 года по 1 августа 2021 г. получило доход в размере 19 763 349 (девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи триста сорок девять) тенге», - сообщили в комитете.

По информации ведомства, за непредоставление в департамент заявления о включении в Государственный регистр в течении 15-ти календарных дней со дня начала осуществления данной деятельности ТОО привлечено к административной ответственности на общую сумму 19 763 349 тенге по части 3 статьи 164 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», санкция которой предусматривает штраф в размере ста процентов от суммы дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения. Кроме того, за осуществление регулируемой деятельности без утвержденного уполномоченным органом тарифа привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Субъект признал факт совершения нарушения и согласился с уплатой штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной в санкции статьи в размере 2 333 600 тенге.