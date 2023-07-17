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    На 21% снизилось количество преступлений в Жамбылской области

    17 Июля 2023, 11:20

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Снижение числа преступлений фиксируется в регионе - итоги работы за первое полугодие подвели в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Арманбека Баймурзина, в первом полугодии снизилось количество общеуголовных преступлений на 21%.

    Меньше совершено убийств (-31%), грабежей (-12,5%), краж (-33%), угонов (-19%), хулиганств (-6%). Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах. Улучшилась раскрываемость всех категорий преступлений. Количество фактов интернет-мошенничества сократилось на 41%.

    «Отдельно хочу остановиться на работе по профилактике дорожно-транспортных происшествий, - пояснил глава Жамбылского гарнизона. - Количество ДТП сократилось на 36%. Но, несмотря на положительную статистику, проблема остается острой. Выявлено и пресечено 189 тысяч правонарушений на дорогах. Задержано 324 водителя в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 8,5 тысячи фактов нарушений Правил дорожного движения пешеходами».

    Помимо этого, в регионе снизилось количество краж скота на 2,1%. Задержано 44 скотокрада, пресечена деятельность шести преступных групп, сообщили в правоохранительном ведомстве.

    Автор:

    Галина Скрипник

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