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    На $21,7 млрд  экспортировал несырьевые товары Казахстан за 10 месяцев 2022 года

    11 Января 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 10 месяцев 2022 года экспорт несырьевых товаров составил 21,7 млрд долларов США. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Этот показатель, по словам министра, на 34,8% больше аналогичного периода 2021 года (в 2021 году – $16,1 млрд.).

    «Экспорт услуг за 9 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 31% и составил $ 5,5 млрд», - сказал Серик Жумангарин, выступая на коллегии ведомства с участием Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

    Глава Минторговли также отметил, что в рамках исполнения поручения Президента реализуется инструмент поддержки предпринимателей – экспортный акселератор.

    «В 2022 году ее участниками осуществлен экспорт на более $ 260 млн. Отечественным производителям оказывается помощь при выходе на электронные площадки. На платформе Alibaba представлено свыше 7500 товаров и экспортерами совершено оптовых поставок на более $ 100 млн.

    Свыше 500 компаний получили поддержку через операторов QazTrade и KazakhExport. Так, экспортерам возмещены затраты на 8,8 млрд тг., в рамках страховой поддержки одобрены проекты на 45 млрд тенге, а сумма принятых обязательств составила более 200 млрд тенге», - сообщил Серик Жумангарин.

    По словам спикера, в планах этого года принятие Закона «Об экспортно-кредитном агентстве» и реализация инструмента по экспортному торговому финансированию.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минторговли
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