На 208 улицах Алматы появится освещение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – До конца года на 208 улицах Алматы появятся лампы уличного освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 120 улицах Алматы появилось освещение, до конца года планируется установить уличные лампы еще на 208. В основном светоточки будут проведены на ранее неосвещенных улицах Бостандыкского, Жетысуского, Турксибского и Алатауского районов», - сообщили в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

В акимате уточнили, что это позволит решить вопрос 30% от общего количества неосвещенных улиц города.

Всего в Алматы имеются 1073 улицы, где отсутствует освещение. На 744 улицах окраин города планируется разработка проектно-сметной документации с последующей реализацией в 2020-2021 годы.

Также в мегаполисе принимаются меры по частично освещенным 217 улицам. Планируется, что данные участки дополнят необходимым количеством фонарей в следующем году.

Во всех дворах будут использованы энергосберегающие светодиодные светильники, которые экономят электроэнергию на 15% по сравнению с лампами накаливания. Кроме того, LED-освещение позволяет видеть предметы более естественно из-за своей цветопередачи.











