-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:22 144
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:29 85
-
13:24 106
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:25 416
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
На 208 улицах Алматы появится освещение
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – До конца года на 208 улицах Алматы появятся лампы уличного освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На 120 улицах Алматы появилось освещение, до конца года планируется установить уличные лампы еще на 208. В основном светоточки будут проведены на ранее неосвещенных улицах Бостандыкского, Жетысуского, Турксибского и Алатауского районов», - сообщили в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.
В акимате уточнили, что это позволит решить вопрос 30% от общего количества неосвещенных улиц города.
Всего в Алматы имеются 1073 улицы, где отсутствует освещение. На 744 улицах окраин города планируется разработка проектно-сметной документации с последующей реализацией в 2020-2021 годы.
Также в мегаполисе принимаются меры по частично освещенным 217 улицам. Планируется, что данные участки дополнят необходимым количеством фонарей в следующем году.
Во всех дворах будут использованы энергосберегающие светодиодные светильники, которые экономят электроэнергию на 15% по сравнению с лампами накаливания. Кроме того, LED-освещение позволяет видеть предметы более естественно из-за своей цветопередачи.
- Определился состав сборной Казахстана по дзюдо на гран-при в Хорватии
- Дороги из-за ремонта будут перекрыты в некоторых частях Алматы
- На какой стадии находится реализация проекта БАКАД в РК
- Загрязнение воздуха зафиксировали после пожара на складе в Алматы
- Аким Алматы указал на недоделки после ремонта в учебных заведениях
- Кем будет реализован проект строительства линии LRT в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана