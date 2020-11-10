На 200 МРП оштрафовали университет «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Университет «Астана» привлекли к административной ответственности за воспрепятствование проверки. Вузу вынесли административный штраф в размере 200 МРП (555 600 тенге). Об этом на онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК Гульзат Кобенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК Гульзат Кобенова ответила на вопрос журналиста о результатах внеплановой проверки в университете «Астана».

«В течение года были предприняты две попытки проведения проверки в университете «Астана». На основе обращения студентов была зарегистрирована проверка. Комиссия вышла на проверку. Однако со стороны университета было воспрепятствование, что выразилось просто в недопуске в здание. По итогам воспрепятствования судебный процесс завершен. Университет привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа», - рассказала Гульзат Кобенова.

По ее словам, если со стороны вуза наблюдается воспрепятствование, административный штраф предусматривает до 200 МРП. По итогам последней проверки в университете «Астана» административный штраф составил 200 МРП (555 600 тенге), а в первый раз административный штраф составил 100 МРП (277 800 тенге).

Вторая проверка, по ее словам, планировалась на плановой основе, как профилактический контроль, весной текущего года. Однако тогда же со стороны университета было воспрепятствование, что выразилось в непредоставлении документов. Университет тогда тоже был привлечен к административной ответственности.

«В связи с этим, на сегодня, как таковой проверки в университете не состоялось. Но хотелось бы обратить внимание - это тот самый университет, выпускники которого в этом году своевременно не смогли своевременно получить дипломы. Поскольку университет прошел аккредитацию только в августе. Соответственно, выпускники не смогли поступить в магистратуру либо не смогли сразу же трудоустроиться. Поэтому со стороны министерства возникает такой вопрос: На сегодня в университете какая образовательная деятельность, какие есть недостатки? Поскольку есть обеспокоенность со стороны студентов. Судя по нашей информации, этот университет не может относиться к субъектам микропредпринимательства, поскольку в нем обучаются около трех тысяч студентов, а согласно Предпринимательскому кодексу, здесь должны работать не менее 15 тысяч сотрудников, либо должен быть годовой оборот в размере 30 тысяч МРП. Этот вопрос требует более детального изучения», - ответила Гульзат Кобенова.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки РК начало проверку в отношении университета «Астана» по жалобе студентов.