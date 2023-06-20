На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество обращений о нарушениях прав потребителей ежегодно растет на 20%. Об этом сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество обращений о нарушениях прав потребителей ежегодно растет на 20%. В 2022 году Министерством рассмотрены более 30,2 тысячи обращений. Аналогичная ситуация наблюдается и по иным госорганам. За 2022 год поступило порядка 50 тысяч обращений. Анти-лидерами по удельному весу обращений являются: розничная торговля – 48%; бытовые услуги – 19%; электронная торговля – 9%; услуги ЖКХ – 5,6%. Наибольший рост обращений произошёл в сферах: общественного питания – на 188%; услуг транспорта – на 143%; медицинских услуг – на 113%; услуг связи – на 102%», – сказал А.Тынысбеков.

По его словам, количество жалоб потребителей не отражает фактическое состояние дел, так как не все граждане, чьи права и законные интересы нарушены, обращаются в госорганы, что подтверждается проведенными социологическими исследованиями.

Как сообщил А.Тынысбеков, казахстанцы в большинстве не удовлетворены: медицинскими услугами – 39,3%. Это связано с грубостью и некомпетентностью медицинского персонала, большими очередями, некачественно оказанными медицинскими услугами. Также граждане недовольны услугами связи, а именно, интернет-провайдеров – 33,3%. Здесь жалобы поступают на неправомерное увеличенное взимание абонентской платы, некачественное предоставление услуг интернета, увеличение и изменение стоимости тарифного плана. Услугами городского общественного транспорта недовольны 30,7% жителей. Отмечаются нарушения правил перевозки, грубость персонала, разница при оплате наличным и безналичным расчетом. Многие – 24,4% граждан, – жалуются на предприятия общественного питания, в том числе, за несоблюдение санитарно-гигиенических норм.

А.Тынысбеков отметил, что представленная динамика обращений потребителей говорит не только о росте нарушений прав потребителей, но и о повышении потребительской культуры, показывающей реальную картину потребительского настроения, в том числе о подлинной ситуации заполнения субъектами рынка некачественными товарами и услугами.

В целом, как считает председатель Комитета, госорганам необходимо провести анализ выявления корневых причин недовольства граждан в регулируемых ими отраслях.