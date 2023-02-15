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    На 20,8% увеличился объем розничной торговле в Казахстане в январе

    15 Февраля 2023, 07:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем розничной торговли за январь 2023 года составил 1 059,1 млрд тенге, что на 20,8% больше уровня соответствующего периода 2022 года. Розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 32,6%.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 27,6%, непродовольственных товаров – 72,4%.

    Наибольший рост объема реализации отмечен по непродовольственным товарам, а именно на предприятиях, реализующих фармацевтические товары, моторное топливо, автомобили, трикотажные и чулочно-носочные изделия, автомобильные детали, узлы и принадлежности, одежду, хлебобулочные, мучные и сахаристые кондитерские изделия, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, косметические товары и туалетные принадлежности, и электрические бытовые приборы.

    На 1 февраля объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 1 456,2 млрд тенге, в днях торговли – 76 дней (на 1 февраля 2022 г. объем товарных запасов в розничной торговле составил 1 087,9 млрд тенге, в днях торговли – 86 дней).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Статистика
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