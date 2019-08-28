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    На 2 млн тенге оказали помощь нуждающимся школьникам актюбинские полицейские

    28 Августа 2019, 16:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинские полицейские подвели итоги акции «Дорога в школу», в рамках которой нуждающимся детям региона была оказана помощь на общую сумму в 2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Сегодня состоялось вручение школьных ранцев с канцтоварами и денежной помощью 5 школьникам. Всего в рамках акции помощь была оказана 53 детям.

    В целом, сотрудники полиции Актюбинской области подготовили к школе 53 ребенка, приобрели одежду, обувь, школьную форму и канцелярские товары на общую сумму более 2 млн тенге.

    «Дети – наше будущее, от нас зависит, какое поколение мы воспитаем. Желаю всем школьникам успехов в учебе, хороших оценок, вырасти достойными гражданами нашей страны», - пожелал начальник департамента полиции Атыгай Арыстанов.

    Он также заострил внимание на дорожно-транспортных происшествиях с участием детей. Так, с начала года с участием детей произошло 114 ДТП, где погибли 9 человек и 123 получили ранения.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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