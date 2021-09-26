На 2,8 трлн тенге произвели продукции карагандинские промышленные предприятия

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как развивается экономика Карагандинской области и исполняются социальные обязательства – глава региона Женис Касымбек отчитался перед депутатами областного маслихата на очередной, VII сессии в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области рассказал о реализации государственных программ и результатах работы местной исполнительной власти.

«В целом в экономике региона обеспечена положительная динамика. Свой вклад вносят как промышленные гиганты, так и новые производства, вышедшие на проектную мощность. В этом году уже запущены шесть проектов, а до конца года планируется – 14, с созданием около двух тысяч рабочих мест. Обеспечен рост инвестиций. Это говорит о том, что, несмотря на период пандемии, область остаётся инвестиционно привлекательной», – отметил Женис Касымбек.

По итогам 8 месяцев промышленные предприятия региона произвели продукции на 2,8 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности рост составил 1,4%.

Треть трудоспособного населения области занята в сфере малого и среднего бизнеса. Число субъектов в этом секторе достигло почти 92 тыс. единиц, с ростом на 4,6%. Активности способствует государственная поддержка предпринимательства.

Женис Касымбек подчеркнул эффективность спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі», благодаря которому становится комфортнее жизнь сельчан. В этом году по программе в 25 посёлках и сёлах отремонтировано 120 км дорог. Также реализуются проекты по ремонту и строительству социальных объектов.

В регионе появятся шесть новых объектов здравоохранения. В Караганде строятся операционно-реанимационный блок областного онкодиспансера, две подстанции скорой медицинской помощи.

В учебных заведениях большое внимание уделили обеспечению безопасности школьников и студентов. Также решили вопрос с бесплатным питанием детей в школах. Сегодня бесплатные обеды получают все ученики 1–4 классов независимо от социальных категорий.

«Мы видим конкретные результаты и каждодневную работу по решению важных социальных задач. В плане стратегического развития большое внимание уделяется привлечению инвестиций, развитию МСБ, улучшению инфраструктуры», – резюмировал секретарь областного маслихата Серик Утешов.

Депутаты единогласно одобрили отчёт акима области.

На сессии также рассмотрели вопрос о состоянии и перспективах развития жилищного строительства в регионе. По информации руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Абзала Жайлыбаева, за 8 месяцев в области по программе «Нұрлы жер» введено около 308 тыс. кв. метров жилья, с ростом почти на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Большая стройка продолжается – в этом году планируется ввести не менее 662 тыс. кв. метров жилья. А на ближайшую трёхлетку поставили задачу выйти на показатель в один миллион квадратных метров в год.