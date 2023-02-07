На 2,5 млрд тенге завысили тариф по электроэнергии организации Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В сфере коммунальных услуг предотвращено необоснованное увеличение планируемого тарифа на электроэнергию для жителей 8-ми городов и 6-ти районов области на сумму 2,5 млрд тенге, в том числе для бюджетных организаций экономия составила 904, 5 млн тенге в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это стало известно в ходе антикоррупционного мониторинга. Было выявлено частичное необоснованное увеличение тарифа 4 энергоснабжающих организаций. Они не смогли предоставить сотрудникам Антикора подтверждения увеличения расходов на покупку и передачу электроэнергии.

«В предоставленных документах отсутствовали счета-фактуры, подтверждающие рост цены у производителя электрической энергии, которая является основной причиной повышения цены, также не подтверждены планируемые затраты на транспортировку электрической энергии, не нашли обоснование и затраты в снабженческой надбавке», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области.

Итого снижено увеличение тарифа:

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» (г. Караганда) - просили - 21,47 утвердили - 20,69

ТОО «Расчетный сервисный центр»( г. Абай, г. Шахтинск, Шахан, Бухар-Жырауский район, просили– 24,08, утвердили 22,43.

ТОО «Энергоуголь XXI» (г. Сарань), просили – 24,03, утвердили – 22,67.

ТОО «Казэнергоцентр» (г.Балхаш 26,05 – 22,85, г.Приозерск 19,75 – 18,74, Каркаралинский район 27,86 – 25,99, Актогайский район – 20,77 – 18,41, п.Молодежный 20,94 – 19,49).

Также, по итогу мониторинга были возмещены убытки 73 тысячам жителей города Балхаша на сумму более 200 млн тенге, за счет снижения завышенных тарифов на коммунальные услуги по тепло- и водоснабжению.

«В ходе мониторинга установлено, что в отчете по исполнению тарифной сметы ТОО «Балхаш жылу» и КГП «Балхаш су», не подтверждены документально расходы на ремонт коммуникаций и содержание аппарата. В результате АКМ потребителям города Балхаша снижены тарифы по теплоснабжению – ТОО «Балхаш жылу» по теплоснабжению на 8,75% меньше. И по воде – КГП «Балхаш су» – на 10,94% меньше, по водоотведению – на 16,69%.Всего снизили тариф на 231млн тенге», - добавили в ведомстве.



