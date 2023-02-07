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    На 2,5 млрд тенге завысили тариф по электроэнергии организации Карагандинской области

    7 Февраля 2023, 13:42

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В сфере коммунальных услуг предотвращено необоснованное увеличение планируемого тарифа на электроэнергию для жителей 8-ми городов и 6-ти районов области на сумму 2,5 млрд тенге, в том числе для бюджетных организаций экономия составила 904, 5 млн тенге в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это стало известно в ходе антикоррупционного мониторинга. Было выявлено частичное необоснованное увеличение тарифа 4 энергоснабжающих организаций. Они не смогли предоставить сотрудникам Антикора подтверждения увеличения расходов на покупку и передачу электроэнергии.

    «В предоставленных документах отсутствовали счета-фактуры, подтверждающие рост цены у производителя электрической энергии, которая является основной причиной повышения цены, также не подтверждены планируемые затраты на транспортировку электрической энергии, не нашли обоснование и затраты в снабженческой надбавке», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области.

    Итого снижено увеличение тарифа:

    ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» (г. Караганда) - просили - 21,47 утвердили - 20,69

    ТОО «Расчетный сервисный центр»( г. Абай, г. Шахтинск, Шахан, Бухар-Жырауский район, просили– 24,08, утвердили 22,43.

    ТОО «Энергоуголь XXI» (г. Сарань), просили – 24,03, утвердили – 22,67.

    ТОО «Казэнергоцентр» (г.Балхаш 26,05 – 22,85, г.Приозерск 19,75 – 18,74, Каркаралинский район 27,86 – 25,99, Актогайский район – 20,77 – 18,41, п.Молодежный 20,94 – 19,49).

    Также, по итогу мониторинга были возмещены убытки 73 тысячам жителей города Балхаша на сумму более 200 млн тенге, за счет снижения завышенных тарифов на коммунальные услуги по тепло- и водоснабжению.

    «В ходе мониторинга установлено, что в отчете по исполнению тарифной сметы ТОО «Балхаш жылу» и КГП «Балхаш су», не подтверждены документально расходы на ремонт коммуникаций и содержание аппарата. В результате АКМ потребителям города Балхаша снижены тарифы по теплоснабжению – ТОО «Балхаш жылу» по теплоснабжению на 8,75% меньше. И по воде – КГП «Балхаш су» – на 10,94% меньше, по водоотведению – на 16,69%.Всего снизили тариф на 231млн тенге», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Другие государственные органы Цены и тарифы
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