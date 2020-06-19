На $19,7 млрд защищены интересы Казахстана на международной арене – Минюст

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сумма исковых требований против Казахстана за период 2003-2019 составляет 24 млрд долларов США. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Сумма исковых требований против РК за период 2003-2019 составляет 24 млрд долларов США. Защищены интересы государства на сумму 19,7 млрд. долларов США», - сказал Марат Бекетаев.

Глава Минюста добавил, что за период 2003-2019 годы завершены 26 споров. Из них 16 споров в пользу РК, 3 спора против РК и 7 споров урегулированы мирным путем.