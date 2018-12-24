На 19,5 млн тенге оштрафованы организации за отсутствие пандусов и лифтов для инвалидов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев этого года 87 организаций в стране оштрафованы на 19,5 млн тенге за отсутствие инфраструктуры для инвалидов, передает Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Департаментами Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда труда и социальной защиты населения за 9 месяцев этого года проведено 427 проверок на предмет соблюдения законов «О социальной защите инвалидов» и «О специальных социальных услугах», в том числе, в части отсутствия обеспечения гражданам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, к объектам здравоохранения, образования, культуры, спорта, государственным организациям, учреждениям, а также к объектам частного предпринимательства.

В Казахстане зарегистрировано более 670 тысяч лиц с ограниченным возможностями.

В соответствии с законодательством РК о социальной защите инвалидов, отсутствие доступа лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной и транспортной инфраструктуры влечет штраф на должностных лиц - 50 МРП, на субъекты малого предпринимательства - 120 МРП, среднего - 200 МРП, крупного - 400 МРП.

Повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания влечет административный штраф на должностных лиц - 80 МРП, субъекты малого предпринимательства - 150 МРП, среднего - 250 МРП, крупного предпринимательства - 600 МРП.

В результате 318 субъектам контроля (75%) выданы предписания и заключения об устранении выявленных нарушений, в том числе по 87 наложены административные штрафы на 19,5 млн тенге.

В связи с внесением изменений в Предпринимательский кодекс были изменены критерии оценки степени риска в сфере предоставления специальных социальных услуг и в области социальной защиты инвалидов. Они вводятся вместо «института выборочных проверок и иных форм контроля».

На 1 полугодие 2019 года утвержден список 400 субъектов профилактического контроля на предмет обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов.

Акиматами областей, городов республиканского значения, столицы проводится полномасштабная реализация мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

Местными исполнительными органами определены 32 600 объектов социальной инфраструктуры, подлежащих паспортизации, из них запланировано паспортизировать 32 тысячи объектов или 98%, на предмет соблюдения доступной среды для лиц с инвалидностью, адаптировать 21 100 объектов или 64,7%.

Паспортизация проведена на 31 500 объектах (98,6% из числа запланированных), адаптировано - 19 500 объектов (95%).

Министерством труда и социальной защиты населения РК реализован интернет-портал «Доступная среда». Местные исполнительные органы на постоянной основе актуализируют информацию по паспортизированным и адаптированным объектам страны. Портал позволяет обеспечить прозрачность проводимых мероприятий и оценку их эффективности гражданским обществом, чтобы в онлайн-режиме оценивать качество проводимой адаптации каждого объекта.

Портал «Доступная среда» содержит данные более 30 тысяч объектов здравоохранения, образования, культуры, государственных органов, торговли, предоставления услуг и другое.