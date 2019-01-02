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На 17 костанайцев стало больше в первый день 2019 года

2 Января 2019 22:19 72
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На 17 костанайцев стало больше в первый день 2019 года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сколько малышней появилось в Костанае в первый день нового года, рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

«На 17 костанайцев стало больше в первый день нового года. Из них 6 мальчиков и 11 девочек родились в перинатальном центре Костаная и родильном отделении областной больницы», - сообщили в управлении.

Напомним, в прошлом году в этот же день на свет появилось 16 малышей. 

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, демография,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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