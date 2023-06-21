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    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров

    21 Июня 2023, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На дооснащение оборудованием в медучреждениях региона выделено 5,5 миллиарда тенге. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря ежегодному увеличению финансирования сферы здравоохранения улучшился уровень диагностики и качество медицинского обслуживания. Показатель уровня общей смертности снизился на 16%, от болезней системы кровообращения - на 12%, от инсультов - на 24%, распространенности туберкулеза - на 5%. Финансирование отрасли здравоохранения увеличили и в нынешнем году - на 56%, при этом общая сумма достигла 17 миллиардов тенге», – сказал Айдарбек Сапаров.

    Как сообщил аким, в рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе запланировано строительство 46 медицинских объектов. Это фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и медпункты. В рамках реализации Комплексного плана развития региона осенью будут открыты 2 поликлиники на 250 посещений в смену в новых микрорайонах города. Началось строительство поликлиники на 250 посещений в административном центре Уалихановского района – селе Кишкенеколь.

    По словам Айдарбека Сапарова, на дооснащение медучреждений оборудованием выделено 5,5 миллиарда тенге. Обновляется парк санитарного автотранспорта – в начале года районные больницы получили 14 санитарных машин. Планируется закупить еще 18 единиц.

    Еще одной проблемой аким назвал нехватку врачей. Для решения проблемы дефицита кадров увеличен размер подъемных. Врачи узких, наиболее востребованных специальностей, таких как анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, онкологи, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Северо-Казахстанская область Акимат Здравоохранение Регионы Казахстана
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