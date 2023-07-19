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    На 15 лет осудили убийцу сотрудницы акимата Актюбинской области

    19 Июля 2023, 22:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня судебной коллегией по уголовным делам Актюбинского областного суда в апелляционном порядке был пересмотрен приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам по делу об убийстве сотрудницы областного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

    Согласно материалам дела, 47-летняя главный специалист управления культуры в феврале ушла на работу и не вернулась. Ее тело позже было найдено в салоне автомобиля. Полиция по видеокамерам установила машину, в которую села в тот день женщина, по камерам удалось выйти на след подозреваемого 29-летнего мужчины. Согласно обвинению, убийца нанес жертве 35 ножевых ранений, а затем положил тело в багажник такси, где тело пролежало несколько дней.

    В июне 2023 года суд первой инстанции назначил подсудимому 11 лет лишения свободы, действия мужчины были переквалифицированы со статьи 99 части 2 пункта 5 УК - убийство с особой жестокостью на статью 99 часть 1 УК РК – убийство. Суд не усмотрел направленность умысла подозреваемого на убийство с особой жестокостью.

    Затем родственники потерпевшей подали на аппеляцию.

    Исследовав собранные по делу доказательства, судебная коллегия пришла к выводу, что действия подсудимого подлежат переквалификации по статье 99 части 2 пункта 5 УК РК - убийство с особой жестокостью.

    Коллегией установлено, что осужденный еще при жизни нанес 35 ножевых ранений в жизненно важные органы потерпевшей, что указывает на наличие в действиях осужденного признака совершения убийства с особой жестокостью.

    Таким образом, судебная коллегия отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый обвинительный приговор, по которому подозреваемый был признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. С осужденного в пользу представителя потерпевшей взыскана сумма морального вреда в размере 8 миллионов тенге.

    Апелляционный приговор вступил в законную силу.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Суды
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