На 15,7 млн тенге штрафов выписали казахстанцам за браконьерство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершилась рыбоохранная акция «Бекіре-2023» в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. С начала акции было выявлено и пресечено 972 нарушения природоохранного законодательства, в результате которых к административной ответственности привлечено 669 лиц. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК Аян Бахиянов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, возбуждено 36 уголовных дел по фактам браконьерства и незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами рыб. На нарушителей наложено штрафов на сумму 15,7 млн тенге», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, из незаконного оборота изъято 68 тонн 300 кг рыбы, из них более 1 тысячи кг осетровых видов, 29,5 кг икры рыб осетровых видов, 295 единиц орудий лова, 76 единиц водного транспорта и 13 автомашин.

В результате ежедневного траления русла реки и морской акватории из водоемов извлечено 743 единицы незаконных орудий лова рыбы общей длинной более 74 км.