На 130% вырос объем жилищного строительства в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На 2023 год запланировано строительство 66 многоэтажных жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Абай.

Из этого количества 18 жилых домов кредитных (1048 квартир), 26 коммерческих жилых домов (1235 квартир), а также индивидуальные жилые дома (134,789 тыс. кв.м).

По итогам первого полугодия текущего года уже введено в эксплуатацию 130,102 тыс.кв.м. При этом рост объема строительства составил 130% к показателям 2022 года, когда обеспечены жильем были 3352 семьи.

Между тем в рамках государственной жилищной программы в 2023 году планируется приобрести 576 квартир арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.

Из них 72 квартиры уже введены в эксплуатацию и 28 квартир приобретены.