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    На 13 млн тенге обманули мошенники жителя Актобе

    24 Сентября 2022, 23:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Мошенник представился следователем из столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    Жителю города Алга позвонил неизвестный и представился следователем из Астаны. Он сообщил, что мошенники оформляют кредит на его имя и просил выполнить инструкции менеджера банка. Через несколько минут позвонил якобы менеджер и просил передать код из SMS. Доверчивый мужчина лишился 13 миллионов тенге.

    «Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, то рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные», - вновь напомнили в полиции.

    Личности мошенников устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в СКО мошенники стали рассылать квитанции на оплату комуслуг и налогов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Мошенничество Актобе
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