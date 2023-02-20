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    На 13 млн тенге обманул карагандинцев житель Талдыкоргана

    20 Февраля 2023, 22:44

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 13 млн тенге обманул казахстанцев житель Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полиция задержала 22-летнего талдыкорганца, подозреваемого в серии мошенничеств. В качестве потерпевших в материалах расследования фигурируют шестеро жителей Карагандинской области, лишившиеся в общей сложности около 13 млн тенге. Все эпизоды мошенничеств связаны с товарно-денежным кредитованием.

    «Выяснилось, что подозреваемый предлагал оформить через него товарный кредит и обещал баснословные бонусы. То есть чем больше сумма кредита, тем крупнее бонусы. Получал денежные переводы и, действительно, оформлял и брал товары, которые затем самостоятельно реализовывал. Отыскать клиентов помогала знакомая, также оказавшаяся жертвой мошенничества», – сообщил начальник УКП ДП Жетысуской области Кайрат Журунов.

    Расследование по зарегистрированным фактам проводится согласно ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Борьба с преступностью Мошенничество Жетысуская область
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