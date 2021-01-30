На 12,7% снизилось количество коррупционных преступлений в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об итогах деятельности антикоррупционного ведомства за 2020 год в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель департамента агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Адильхан Аширбаев.

- Адильхан Хасымханович, что в нашем регионе делается для того, чтобы снизить уровень коррупции?

- Хочу начать с того, что наше государство делает немало для того, чтобы снизить коррупционные риски. Так, в декабре прошлого года принят новый Закон - «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции». Теперь нельзя выйти по условно-досрочному освобождению, если тебя осудили за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Также более тяжкое наказание за коррупцию могут получить сотрудники правоохранительных органов или судьи. В коррупционных статьях Уголовного кодекса Республики Казахстан введены такие квалифицирующие признаки, как «совершение коррупционного деяния сотрудником правоохранительного органа»; «совершение лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей» с более тяжким наказанием. Это важные законодательные нормы, которые нужны для того, чтобы противостоять коррупции в нашей стране. Однако, чтобы противодействие коррупции было более эффективным, мы, прежде всего, должны просто не допускать факты взяточничества. Особое влияние на снижение фактов коррупции оказывают масштабные профилактические мероприятия.

Департаментом агентства РК по противодействию коррупции проводится активная работа по борьбе с коррупцией. В минувшем 2020 году в порядке статьи 200 УПК РК направлено 97, в 2019 – 174 представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона, из них рассмотрено 87, в 2019 – 118, по результатам привлечено к различным видам дисциплинарной ответственности 78, а в 2019 году – 100 должностных лиц.

Кроме того, для поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции, произведена выплата 30 людям на общую сумму 5,1 миллиона тенге, в 2019 году это было 4,4 миллиона тенге. В этом у нас самый высокий показатель по Казахстану. Мы считаем, что это признак большого доверия граждан к Антикоррупционной службе.

- Стало ли больше фактов коррупции в области? Или, наоборот, меньше?

- Несомненно, меньше. Если опираться на статистические данные, то за последние два года наблюдается динамика снижения коррупционных преступлений. Так, в 2020 году Антикоррупционной службой по Жамбылской области зарегистрировано 110 преступлений, в 2019 году 126, то есть уменьшилось на 12,7%. Из них коррупционных преступлений – 75, в 2019 – 93. Произошло снижение на 19,4%, тяжких преступлений - на 74, а в 2019 году было 77, то есть снижение на 3,9%.

По фактам системной коррупции зарегистрировано семь дел, как и в прошлом 2020 году. По фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ, зафиксировано 14 дел, а в 2019 году 17. По фактам незаконного вмешательства в дела субъектов предпринимательства 9 преступлений, в 2019 – 15. По этим делам обеспечены и защищены права 77 предпринимателей.

- Как много в этой статистике людей на «больших» должностях? И какова сумма ущерба от всех этих коррупционных преступлений?

- В отношении руководителей по области, конечно, есть зарегистрированные факты коррупции. Так, в этом году на региональном уровне мы обнаружили такие преступления у семи руководителей, для сравнения - в 2019 их было меньше – всего три. На городском и районном уровнях зафиксированы факты семи преступлений, а в 2019 году – 12. По зарегистрированным уголовным делам сумма ущерба составила 771 миллион тенге, из которых возмещено 654 миллиона. Хочу отметить, что в 2019 году ущерб был нанесен на миллиард двести тысяч тенге, а возмещено 930 миллионов тенге. Также в прошлом году в ходе расследования уголовных дел наложено обременений на различные виды имущества на сумму 153 миллиона тенге.

Динамика снижения также наблюдается и в статистике направления уголовных дел в суд и затем привлечения лиц к уголовной ответственности. То есть количество уголовных дел упало с 118 до 110, составив 6,8%. Привлечение лиц к уголовной ответственности снизилось с 90 до 72, итого 20%.

- Какие коррупционные преступления чаще всего совершают в Жамбылской области?

- Если провести анализ зарегистрированных коррупционных преступлений, то в тройке лидеров будут хищения, взяточничества и злоупотребления должностными полномочиями. Количество хищений составило 47 преступлений, в 2019 – 52 случая. Могу даже привести пример, как в декабре прошлого года Шуский районный суд осудил бывшего заместителя акима Шуского района Кожагаппанову к 9 годам лишения свободы и главного бухгалтера отдела образования акимата Шуского района Агибаеву к 10 годам лишения свободы, еще 11 бухгалтеров отдела привлекли к различным срокам условного наказания. Их преступными действиями государству нанесен ущерб на сумму свыше 200 миллионов тенге.

Случаи злоупотребления должностными полномочиями происходили 9 раз, в 2019 – 6. Взяточничество составило 40 преступлений, в 2019 – 38. К примеру, приговором суда директор ТОО «Тұрғын үй жөндеу-Тараз» Мырзалиев обязан выплатить штраф государству в размере 45 миллионов тенге. Директор подрядной организации ТОО «Строители века» Титоренко также оштрафован в размере 22,5 миллиона тенге. Мырзалиевым от Титоренко была получена взятка в размере 1,5 миллиона тенге за оплату подрядной организации денежных средств по выполненным ремонтным работам. Одной из главных целей противодействия коррупции является недопущения и предотвращение коррупционных проявлений. Со стороны государства в обществе повсеместно проводятся масштабные профилактические мероприятия, которые оказывают свое влияние на снижение фактов коррупции в стране.

- Спасибо за беседу!