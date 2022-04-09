На 12,4% выросли цены на продовольственные товары в РК с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшую неделю рост цен на социально-значимые продовольственные товары в Казахстане составил 0,9%. Всего с начала года рост цен составил 12,4%. Об этом сообщил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

В субботу, 9 апреля, в Цифровом офисе Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные товары, а также повышению эффективности работы СЭЗ.

Выступая с докладом, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально-значимые продовольственные товары составил 0,9%. Больше всего подорожали лук — на 7,2%, морковь — 2,6%, капуста — 2,5%, картофель — 2,2%, молоко — 1,8%, мясо птицы и кефир — по 1,6%, сахар — 1,1%. В разрезе регионов больше всего цены выросли в Мангистауской области — на 2%, Северо-Казахстанской — 1,9%, Акмолинской и Кызылординской — по 1,5%. Всего с начала года рост цен составил 12,4%.

«Нами продолжается координация местных исполнительных органов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой торговой надбавки. Рейдовыми мероприятиями за прошедшую неделю охвачено 30,8 тысяч магазинов «у дома», то есть 73% объектов торговли. На этой неделе выявлено 231 нарушение. В результате торговые надбавки снижены на 25%», — отметил Е. Казанбаев.

При этом было подчеркнуто, что работа по увеличению финансирования «оборотной схемы» в регионах идет на низком уровне: выделено всего 58,3 млрд тенге из запланированных 100 млрд тенге. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил, что запасы социально-значимых продуктов в стране составляют 643,5 тысяч тонн. Сформированы запасы сахара – около 30 тысяч тонн без учета продукции сахарных заводов. При этом обеспечено бесперебойное производство внутри страны и заключен контракт на поставку дополнительного объема сахара из Индии. По данным акиматов, запас картофеля по республике составляет 199 тысяч тонн, капусты – 17,2 тысяч тонн, моркови – 43,1 тысяча тонн, лука – 23,1 тысячи тонн.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин доложил о мерах антимонопольного реагирования. В 12 регионах в отношении субъектов оптовой торговли продуктами территориальными подразделениями Агентства завершен анализ, назначены проверки в отношении 90 торговых рынков по фактам установления монопольно высоких цен.

Заслушав отчеты выступающих, Алихан Смаилов обратился к акимам регионов, где за неделю зафиксировано наибольшее удорожание продуктов.

«В Мангистауской области допущен рост цен на лук – на 39,2%, а также на говядину – 5,5%. В прошлом году мы неоднократно говорили о необходимости своевременного контрактования с фермерами Жамбылской области по поставке лука в регион. Данная работа не проделана, поэтому такой рост. На «оборотную схему» выделено 1,1 млрд тенге при плане 3,6 млрд тенге. При этом из выделенных средств предпринимателям направлено только 177 млн тенге», — сказал он.

Глава Правительства отметил, что за последние два года в Северо-Казахстанской области выделены значительные средства на строительство молочно-товарных ферм. При этом в регионе отмечается рост на молочные продукты, кефир, творог и масло сливочное, на 14,3%, 9,5% и 5,3% соответственно.

«Вопросы по сдерживанию цен имеют первоочередное значение. Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования «оборотной схемы». Однако на сегодня работа выполнена не в должной мере. Поручаю до конца текущего месяца увеличить финансирование до 100 млрд тенге. В преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции. Если сейчас будет упущен момент, в период межсезонья мы опять столкнемся с повышением цен», — отметил А. Смаилов.

Премьер-Министр РК поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, в оперативном порядке осуществлять поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности. Также Минсельхозу совместно с акиматами необходимо принять меры по диверсификации засеваемых культур с учетом дефицита и потребности в овощной продукции. Особое внимание следует уделять контролю за торговой надбавкой.

«Рост цен на продукты питания сводит на нет всю ту большую работу по повышению заработных плат, пенсий, социальных выплат, и в целом по увеличению доходов граждан, которая проводится Правительством по поручению Главы государства. Это вызывает справедливую критику со стороны населения. Акимам и министрам нужно уделять этому вопросу особое внимание», — подчеркнул А. Смаилов.

Вторым вопросом совещания стало принятие мер по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон. В ходе своего выступления глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что в некоторых регионах планируется расширить территорию СЭЗ, провести оптимизацию, завершить строительство начатой инфраструктуры, сократить непрофильные виды деятельности.

«Поручаю Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными государственными органами в срок до 25 апреля текущего года внести в Правительство актуализированную Дорожную карту по развитию СЭЗ», — заключил Алихан Смаилов.





