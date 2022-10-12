На 115 млн тенге обманул костанайцев аферист под предлогом совместного бизнеса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На 115 млн тенге обманул костанайцев аферист под предлогом совместного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Костаная задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств в размере 115 млн тенге. Им оказался ранее судимый 35-летний житель областного центра. В полицию обратилась 50-летняя жительница города. Она рассказала, что знакомый, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел крупной суммой денег.

«Два года назад мой муж отбывал срок в колонии. Однажды супруг позвонил мне и сказал, что мне нужно встретиться с его очень хорошим другом, якобы у него есть дело. В тот же день со мной связался тот мужчина, о котором мы говорили с мужем. Мы решили заниматься бизнесом. Так как супруг очень ему доверял, то у меня сомнений не возникло. Поэтому я сразу же отдала наличными 1,3 млн тенге», – рассказала заявительница.

Через пару месяцев супруг потерпевшей освободился из колонии и приехал домой. В дальнейшем они начали вести совместный бизнес. Работа заключалась в покупке угля, который они в дальнейшем продавали за границей. В свою очередь, потерпевшая постоянно вкладывала денежные средства, в первый же год она отдала все свои накопления 40 млн тенге, позднее внесла еще 40 млн тенге, продав квартиру. Общая сумма ущерба составила 80 млн тенге.

Мошенник обманул также 35-летнего костанайца, под предлогом совместного бизнеса он завладел 35 млн тенге.

«Двое потерпевших обратились в полицию в сентябре этого года. Подозреваемый скрывался. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение и задержали. В настоящее время аферист арестован», – сообщил следователь Управления полиции города Даулет Батырханов. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото:polisia.kz



