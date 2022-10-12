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    На 115 млн тенге обманул костанайцев аферист под предлогом совместного бизнеса

    12 Октября 2022, 15:37

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На 115 млн тенге обманул костанайцев аферист под предлогом совместного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Костаная задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств в размере 115 млн тенге. Им оказался ранее судимый 35-летний житель областного центра. В полицию обратилась 50-летняя жительница города. Она рассказала, что знакомый, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел крупной суммой денег.

    «Два года назад мой муж отбывал срок в колонии. Однажды супруг позвонил мне и сказал, что мне нужно встретиться с его очень хорошим другом, якобы у него есть дело. В тот же день со мной связался тот мужчина, о котором мы говорили с мужем. Мы решили заниматься бизнесом. Так как супруг очень ему доверял, то у меня сомнений не возникло. Поэтому я сразу же отдала наличными 1,3 млн тенге», – рассказала заявительница.

    Через пару месяцев супруг потерпевшей освободился из колонии и приехал домой. В дальнейшем они начали вести совместный бизнес. Работа заключалась в покупке угля, который они в дальнейшем продавали за границей. В свою очередь, потерпевшая постоянно вкладывала денежные средства, в первый же год она отдала все свои накопления 40 млн тенге, позднее внесла еще 40 млн тенге, продав квартиру. Общая сумма ущерба составила 80 млн тенге.

    Мошенник обманул также 35-летнего костанайца, под предлогом совместного бизнеса он завладел 35 млн тенге.

    «Двое потерпевших обратились в полицию в сентябре этого года. Подозреваемый скрывался. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение и задержали. В настоящее время аферист арестован», – сообщил следователь Управления полиции города Даулет Батырханов. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

    Фото:polisia.kz
    Костанайская область МВД РК Костанай
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