На 11% за год выросла в цене мясная продукция в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство мяса и пищевых субпродуктов за январь-февраль текущего года составило 56 тысяч тонн — на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них непосредственно производство свежего или охлаждённого мяса КРС, свиней, овец, коз или лошадей составило 11,4 тысяч тонн, рост за год — на 11,7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еnergyprom.kz.

Производство свежего или охлаждённого мяса домашней птицы выросло за год на 6,4%, до 18 тысяч тонн за январь-февраль 2022 года. Несмотря на рост производства, цены на мясо и птицу по итогам февраля 2022 года выросли на 11,1% за год. Больше всего подорожала птица — сразу на 19,2%. Баранина выросла в цене на 14,9%, конина — на 11,7%, свинина — на 10,3%, говядина — на 7,7% за год.

Непосредственно за февраль рост цен на основные виды мяса не превысил 0,5%, кроме цен на птицу — тут удорожание достигло сразу 1,2%.

Средняя розничная цена любимой казахстанцами говядины в феврале 2022 года составила 2082 тенге за кг.

Конина стоила 2344 тенге за кг, баранина - 2107 тенге за кг, свинина - 1685 тенге за кг, куры - 944 тенге за кг.

Потребление мяса и мясопродуктов в 2021 году в среднем составило 82,3 кг на душу населения (минус 1,9% за год). Наибольший уровень потребления в секторе отмечен в Алматинской области: 97,27 кг мяса и мясопродуктов в среднем на душу населения (минус 0,9% за год). Следом идут Павлодарская (94,82 кг) и Атырауская (94,37 кг) области.

Меньше всего мяса и мясопродуктов потребляют на юге страны. В Шымкенте на душу населения в 2021 году приходилось лишь 52,71 кг продукции — на 36% меньше, чем в среднем по РК. В Туркестанской области потребление составило 61,28 кг, в Кызылординской — 65,08 кг в среднем на душу населения.

Наибольший рост потребления в секторе отмечен в Жамбылской области (на 10,2%, до 84,09 кг на душу населения), наибольшее сокращение — в Акмолинской (на 8,1%, до 92,54 кг).

Из 82,3 кг потребляемой мясной продукции непосредственно на мясо и птицу пришлись 43,89 кг. Из них говядина составила 24,26 кг, конина — 5,89 кг, баранина — 5,56 кг, куры — 4,69 кг, свинина — 3,5 кг. По сравнению с 2020 годом выросло потребление говядины (на 3,6%), свинины (на 1%) и кур (на 0,4%). При этом сократилось потребление баранины (на 10,6%) и конины (на 3,6%).

В городской местности по сравнению с сельской потребляют больше говядины (24,56 кг против 23,84 кг), свинины (3,88 кг против 2,95 кг) и кур (5,52 кг против 3,51 кг).

В сельской местности, в свою очередь, потребляют больше баранины (8,77 кг против 3,29 кг) и конины (5,97 кг против 5,83 кг).