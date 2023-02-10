На 11 млн тенге обманул жителей Туркестанской области мошенник, обещавший отвезти их в Мекку

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали мошенника, который обещал отвезти в Мекку и выманил 11 миллион тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на депа Туркестанской области

В Сайрамское районное управление полиции обратился местный житель, который планировал поехать в хадж и стал жертвой мошенника. По словам мужчины, в октябре 2022 года он доверился неизвестному человеку, который пообещал отвезти его в малое паломничество в Мекку на 10 дней.

Потерпевший отдал мошеннику деньги на приобретение авиабилетов, гостиницу и питание в сумме 423 тысяяи тенге. Однако обещанного мужчина так и не дождался и обратился за помощью в полицию. Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В полицию с аналогичными заявлениями обратились еще несколько жителей района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Оперативники задержали его в городе Алматы и доставили в районное управление полиции. Им оказался житель Жетысуской области.

Как выяснилось, подозреваемый выманил деньги у более, чем 30 жителей Сайрамского района, которые хотели поехать в Мекку и причинил ущерб потерпевшим на сумму около 11 миллионов тенге.

Полицейские установили причастность подозреваемого к 14 фактам мошенничества. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.



