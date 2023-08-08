На 11 лет осужден наркоторговец в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области вынесен приговор в отношении 34-летнего актюбинца, обвиняемого в приобретении и хранении и перевозке в целях сбыта наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Мужчину признали виновным по статье 297 части 3 пункта 3 УК РК .

Согласно материалам дела, 30 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Актюбинской области на территории гаражей по проспекту Санкибай-батыра был задержан актюбинец с наркотиками. У мужчины изъяли порядка 100,5 килограммов марихуаны и более 1 килограмма гашиша, а также денежные средства в общей сумме 1 миллион 350 тысяч тенге.

По итогам рассмотрения дела суд признал его виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.