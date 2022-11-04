На 11 лет осудили жителей Астаны за сбыт 11 кг наркотиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны вынес приговор в отношении двух жителей столицы, которые обвинялись в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере – 11,4 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

В суде установлен факт, что подсудимые действительно сбывали наркотические средства в особо крупном размере из помещения (вагончика), принадлежащего одному из них. Кроме того они имели склад для хранения наркотических средств в зоомагазине.

Наркотические средства были изъяты и проведена экспертиза.

В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет каждому. Подсудимые и адвокаты просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Вина подсудимых доказана показаниями самих подсудимых, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, судом признано наличие у осужденных несовершеннолетних и малолетних детей, раскаяние в содеянном и признание вины. При таких обстоятельствах суд не может превысить срок наказания 11,3 года. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал опасный рецидив преступлений у одного из подсудимых», - говорится в приговоре специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил двух подсудимых к 11 годам лишения свободы каждому. В апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.



