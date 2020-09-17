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    На 102-м году ушла из жизни старейшая участница ВОВ в Караганде

    17 Сентября 2020, 09:32

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде простились с легендарной личностью – бывшим военным врачом, ветераном Великой Отечественной войны Ниной Николаевной Сорокиной. В январе этого года ей исполнился 101 год. Старейшая фронтовичка дожила до 75-летия Великой Победы. В последний путь ее проводили 15 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за карантинных ограничений массовой панихиды не было. Прощание прошло в узком кругу родных и близких. В организации похорон помогли акимат Октябрьского района Караганды, городской военкомат и Совет ветеранов.

    Участие приняли представители командования округа. Полковнику медицинской службы в отставке оказали последние воинские почести.

    Нина Николаевна, уже будучи в преклонном возрасте, много встречалась с молодежью. Частыми гостями в ее квартире были школьники и кадеты. Она рассказывала им о прошлом и давала свои ветеранские наставления.

    Была заводилой ветеранского хора «Надежда».

    «Люблю петь с детства. Пели мои родители, и это передалось мне. Считаю, что всегда нужно быть среди людей, помогать другим по мере возможности, не унывать. Весь секрет долголетия - в оптимизме», - делилась долгожительница.

    Нина Сорокина родилась 26 января 1919 года в селе Россошь Воронежской области, в семье бывшего гвардейца императорского полка. В 1941 году, после окончания Воронежского медицинского института, работала участковым врачом в Алтайском крае. Когда грянула Великая Отечественная война, несмотря на бронь, стала усиленно проситься на фронт, и с четвертой попытки девушку направили в действующую армию.

    В мае 1942 года была зачислена в 362-ой стрелковый полк 315-й мотострелковой дивизии на должность младшего врача. Боевое крещение получила на горячем Сталинградском фронте. Воевала в составе Донского, Южного и 4-го Украинского фронтов. Принимала участие в освобождении Украины, Крыма.

    Военный врач спасла сотни жизней раненых бойцов.

    «20-летнему парнишке-автоматчику Саше перебило руку. Она болталась на лоскутке кожи. Решение пришлось принимать на месте, в овраге. Если бы сейчас, то на лед положить, подключились бы микрохирурги. А тогда я отрезала руку. Он на меня смотрит глазами, полными слез: «Я что, отвоевался?». Его беспокоило, что спишут из армии, а не то, что калека на всю жизнь», - вспоминала участница Великой Отечественной войны.

    За проявленное мужество и отвагу военный врач награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В мирное время к боевым наградам добавились орден Трудового Красного Знамени, медали «Еңбек ерлігі үшін», «Ел қорғаны».

    В 1950 году Нина Сорокина приехала в Караганду. Более 25 лет возглавляла военно-врачебную медкомиссию в Октябрьском райвоенкомате.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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