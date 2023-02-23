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    На 10 участках республиканских трасс в 7 регионах ограничено движение

    23 Февраля 2023, 13:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с непогодой (метель, ограниченная видимость), проведением профилактических работ по спуску снежных лавин и переливом талых вод движение ограничено на автодорогах республиканского значения в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    «Важно дождаться улучшения погодных условий и не выезжать на дальние расстояния. Убедительно просим не игнорировать сообщения о непогоде. При возникновений внештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру 1403», - предупреждает «КазАвтоЖол».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Дороги Погода
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