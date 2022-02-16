Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    На 10 млрд тенге планируют отремонтировать трассы в ЗКО

    16 Февраля 2022, 20:26

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 74 километра дорог республиканского значения отремонтируют в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского филиала «КазАвтоЖол», за два прошлых года капитальным ремонтом охватили 248 километров дорог республиканского значения, в том числе 145 километров трассы Казталовка - Жанибек - граница РФ и 103 километра трассы Унеге - Бисен - Сайхин.

    «Общая стоимость проектов составляет 57 миллиардов тенге, из них освоено 23,1 миллиарда тенге, остаток составляет 33,9 миллиардов тенге. На объектах работают четыре подрядные организации. Подрядчики выполнили работы на 55 километрах, движение здесь открыто», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В этом году на выделенные 10 миллиардов тенге «Казавтожол» планирует открыть движение на 74 километрах трасс. В случае выделения дополнительного финансирования в компании обещали увеличить объёмы выполненных работ.

    К слову, предположительной датой окончания строительства трассы Казталовка - Жанибек назвали 2023 год.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Регионы Казахстана Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    446 км дорог отремонтируют в Костанайской области
    В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске