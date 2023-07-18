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    На 10 лет осудили мужчину за убийство 19-летней давности в Шымкенте

    18 Июля 2023, 08:48

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте вынесли приговор по громкому делу об убийстве, которое произошло 19 лет назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

    Мужчину убили двумя выстрелами из ружья, тело выбросили в выгребную яму а улики сожгли. Наказание последовало только сейчас. Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы. Вот только свою вину он не признал.

    10 лет за убийство 19-летней давности дали жителю Шымкента. В специализированном межрайонном суде огласили приговор по делу о жестоком убийстве. По данным суда, мужчина на скамье подсудимых, из-за личной неприязни, убил знакомого. Он произвел два выстрела из ружья, мужчина скончался на месте. Тело жертвы он выбросил в яму уличного туалета, а улики сожгли. Тогда никого не наказали. Но в марте этого года мужчину задержали. По делу проходит еще один подозреваемый, который сейчас проживает в России.

    «В ходе судебного следствия Харитонов, сменил фамилию на Билданов, ему не было предъявлено обвинение и он был опрошен как свидетель. В настоящее время в отношении него дело возбуждено в отдельное производство ведется расследование», — рассказал судья специализированного межрайонного суда Шымкента Самиддин Темиралиев.

    Государственный обвинитель запросил подсудимому 17 лет лишения свободы. Но решением суда мужчину приговорили к 10 годам, которые он проведет в учреждении средней безопасности.

    Фото: otyrar.kz

    «Суд приговорил Газизова Рината Рафаэлевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного части первой статьи 96 УК РК в редакции 1997 года. И назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывание наказания назначить в учреждении средней безопасности»,— добавил судья.

    Осужденный свою вину не признал. И до того как конвоиры защелкнули на его запястьях наручники заявил что виноват второй мужчина, который сейчас проживает в России.

    «Осудили невиновного, кто виновен в России, его не могут доставить, российские не выдают его. Будут судить по своим законам сказали, там сейчас Украина сами понимаете, его не могут осудить и меня теперь осудили», — заявил подсудимый.

    Подсудимый намерен обжаловать приговор в апелляционной коллегии.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Борьба с преступностью Суды Шымкент
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