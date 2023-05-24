На 10 лет осудили экс-руководителя управления образования Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жетысуской области рассмотрено дело в отношении 4 лиц в сфере образования Алматинской области, обвиняемых в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и совершении мошенничества. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По версии суда, в период с августа по ноябрь 2020 года руководитель управления О. являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждении в группе лиц по предварительному сговору с А., являющейся лицом уполномоченным на выполнение государственных функций, совершила действия в пользу взяткодателей за действия, входящие в их служебные полномочия с целью последующего получения взятки в виде денег в размере 10% от общей суммы подлежащего заключению договоров государственных закупок из одного источника. Она подписала подготовленные А. договора государственных закупок из одного источника с подконтрольными М. и Н. аффилированными фирмами ИП на поставку ноутбуков для дистанционного обучения учащихся в образовательных учреждениях Алматинской области.

Далее Н. и М., реализуя вышеуказанные преступные планы, направленные на хищение бюджетных средств путем мошенничества, лично установили на указанных ноутбуках незаконные программные обеспечения «Microsoft Windows» контрафактного типа, посредством закачивания через интернет-ресурс, без определенных денежных затрат. В результате преступных действий виновных государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 122 996 086 тенге.

Прокурор просил суд признать подсудимых виновными и назначить О., М., и Н. – 14 лет, А. - 10 лет лишения свободы.

При назначении наказания суд учел обстоятельства смягчающие уголовную ответственность и наказание - наличие у подсудимых А. и Н. малолетних детей. Согласно статье 54 УК РК, обстоятельствами отягчающими уголовную ответственность и наказание суд отнес нарушение профессиональной клятвы О. и А.

«Приговором суда О. и А. признаны виновными по статье 366 части 4 УК РК, по которой им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. М. и Н. признаны виновными по статьям 367 часть 4, 190 часть 4 пункт 2 УК РК и приговорены к 11 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда Жетысуской области.



