Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    На 10 лет осудили экс-руководителя управления образования Алматинской области

    24 Мая 2023, 09:16

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жетысуской области рассмотрено дело в отношении 4 лиц в сфере образования Алматинской области, обвиняемых в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и совершении мошенничества. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По версии суда, в период с августа по ноябрь 2020 года руководитель управления О. являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждении в группе лиц по предварительному сговору с А., являющейся лицом уполномоченным на выполнение государственных функций, совершила действия в пользу взяткодателей за действия, входящие в их служебные полномочия с целью последующего получения взятки в виде денег в размере 10% от общей суммы подлежащего заключению договоров государственных закупок из одного источника. Она подписала подготовленные А. договора государственных закупок из одного источника с подконтрольными М. и Н. аффилированными фирмами ИП на поставку ноутбуков для дистанционного обучения учащихся в образовательных учреждениях Алматинской области.

    Далее Н. и М., реализуя вышеуказанные преступные планы, направленные на хищение бюджетных средств путем мошенничества, лично установили на указанных ноутбуках незаконные программные обеспечения «Microsoft Windows» контрафактного типа, посредством закачивания через интернет-ресурс, без определенных денежных затрат. В результате преступных действий виновных государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 122 996 086 тенге.

    Прокурор просил суд признать подсудимых виновными и назначить О., М., и Н. – 14 лет, А. - 10 лет лишения свободы.

    При назначении наказания суд учел обстоятельства смягчающие уголовную ответственность и наказание - наличие у подсудимых А. и Н. малолетних детей. Согласно статье 54 УК РК, обстоятельствами отягчающими уголовную ответственность и наказание суд отнес нарушение профессиональной клятвы О. и А.

    «Приговором суда О. и А. признаны виновными по статье 366 части 4 УК РК, по которой им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. М. и Н. признаны виновными по статьям 367 часть 4, 190 часть 4 пункт 2 УК РК и приговорены к 11 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда Жетысуской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Образование Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    Запрета на запуск воздушных шаров на линейке не было - Минпросвещения
    Более 16 млрд тенге выделили на проект Damubala в Алматы
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз