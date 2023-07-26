На 10 автомобильных пунктах пропуска на границах РК внедрена электронная очередь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 10 автомобильных пунктах пропуска на границах РК внедрена электронная очередь. Об этом сообщил директор департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скопления и ожидания на границе происходят из-за отсутствия информации у перевозчиков о ситуации на границе, в том числе о загруженности пунктов пропуска. Такая ситуация происходит во многих странах мира и, для исключения подобных фактов, отдельные страны вводят электронную очередь на своих границах, так как система электронной очереди способствует упорядочению и обеспечению прозрачности перемещения товаров и транспорта», – сказал Е. Саудабаев.

По его словам, в Казахстане на 10-ти автомобильных пунктах пропуска на государственной границе с третьими странами внедрена система электронной очереди, которая обеспечила прозрачность всего перевозочного процесса. Исключены всевозможные манипуляции с очередью и коррупционные риски. Также исключены ожидания в «живой очереди».

С 1 июля текущего года вступил в действие ряд правовых актов, регламентирующих пропуск автотранспортных средств с использованием системы электронной очереди. При этом, ранее действовавшие временные схемы утратили свою силу.

Как отметил спикер, электронной очередью уже воспользовались более 27 тысяч пользователей, проследовало порядка 89 тысяч автотранспортных средств.

Е. Саудабаев также сообщил, что, для оперативного разъяснения технических и методологических вопросов круглосуточно функционирует специальный телеграмм-чат, в котором зарегистрировано более 7,5 тысячи.

Директор Департамента подчеркнул, что функционал системы электронной очереди не стоит на месте и постоянно совершенствуется. На постоянной основе ведется мониторинг всех бронирований и временная блокировка пользователей, допустивших такие нарушения. Например, пресечена деятельность недобросовестного пользователя, который создал несколько учетных записей и назвал себя представителем нескольких иностранных компаний. Он неоднократно нарушал пользовательское соглашение, при этом имелись признаки мошеннических действий. Учетная запись пользователя была заблокирована и подана жалоба в правоохранительные органы.

В целом, по словам Е. Саудабаева, система электронной очереди является основным инструментом регулирования ситуации со скоплением транспорта на границе. Внедрение подобных методов цифровизации оказывает положительный эффект на развитие товарооборота и транзитного потенциала, а также создает комфортную бизнес-среду.