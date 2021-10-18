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    На 10,2% меньше больных КВИ выявлено за прошедшую неделю в ЗКО

    18 Октября 2021, 16:10

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области за прошедшую неделю количество заразившихся коронавирусом уменьшилось на 10,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического надзора ЗКО, за предыдущую неделю, с 4 по 10 октября, инфекция была выявлена у 372 человек, а 11-17 октября зарегистрировано 334 больных.

    По данным департамента, в регионе, находящемся в «желтой» зоне, с 1 октября выявлен коронавирус у 902 человек. Из них 57% (512) были обследованы с симптомами ОРВИ, 28% (131) с профилактической целью, 1% (10) прошли тест перед госпитализацией.

    КВИ чаще встречается среди людей в возрасте 41-60 лет (248). Среди 201 больного, зарегистрированного за последние четыре дня, у 128 были симптомы заболевания, у 73 симптомов не было.

    С начала пандемии в области выздоровело от КВИ 31 026 человек из 38 374 заболевших. Умерли 795 человек.

    Из числа заболевших 18 200 приходится на Уральск, 5 146 на Байтерекский район, 4 658 на Борлинский, 1 755 на Теректинский, 1 399 на Акжайыкский, 1 192 на Шынгырлауский, 1 100 на Казталовский, 1 071 на Таскалинский район.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО 25 пациентов находятся в реанимационных отделениях, более 33 тысяч человек вакцинированы против гриппа.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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