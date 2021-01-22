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    На 1,6 млн тенге поощрили сообщивших о фактах коррупции шымкентцев

    22 Января 2021, 20:23

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 9 лиц, сообщивших о коррупционном правонарушении, поощрили на сумму около 1 млн 635 тысяч тенге в истекшем году в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту.

    Об этом сообщил руководитель департамента Антикоррупционной службы по городу Шымкенту Асхат Жұмағали в ходе онлайн-брифинга по подведению итогов работы департамента за 2020 год.

    «Сегодня для лиц, сообщивших о коррупционном правонарушении или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, законодательно установлены единовременные денежные вознаграждения.

    В истекшем году поощрено 9 лиц на сумму около 1 млн 635 тысяч тенге, по заявлениям которых пресечены коррупционные правонарушения», - сообщил А. Жұмағали.

    А. Жұмағали отметил, что в Антикоррупционной службе действует круглосуточный номер сaII-центра 1424.

    «Любой гражданин, столкнувшийся с вымогательством денежных средств, хищением, злоупотреблением или превышением власти со стороны должностных лиц, может обратиться по указанному номеру. Наши специалисты примут сообщение, проконсультируют Вас, и нами в обязательном порядке будут приняты соответствующие меры», - заверил спикер.


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    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Шымкент Общество
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