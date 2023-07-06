На 1,5 млн га могут распространиться саранчовые на территории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из республиканского бюджета на борьбу со стадными вредителями выделено 3,8 млрд тенге, предназначенных на закуп пестицидов, услуг по их хранению, транспортировке и применению, передает МИА «Казинформ».

«В социальных сетях и различных пабликах появляются фото и видео материалы о распространении саранчи на территории той или иной области Казахстана. При этом зачастую информация является фейком, поскольку в публикациях используются кадры снятые в других странах», - сообщили в комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе.

В целом, обработка против итальянского пруса по республике завершена на 1,1 млн га или 85%. Работы полностью окончены в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях.

В ведомстве отметили, что накануне было зафиксировано незначительное распространение вредителей в области Абай, которое полностью купировано, благодаря своевременному проведению защитных мероприятий. В частности, в селе Шаган обработано 120 га пастбищ, посевные сельхозкультур не пострадали.

При этом следует отметить, что химобработка против саранчовых вредителей проводится в местах их распространения выше экономического порога вредоносности, т.е. при численности, которая может вызвать потери растениеводческой продукции.

Для координации работы на местах во всех регионах созданы оперативные штабы во главе с заместителями акимов, утверждены планы организации работ по мониторингу и защитным мероприятиям.

«По республике при проведения химических обработок задействовано 212 единиц спецтехники, в том числе 130 наземных вентиляторных опрыскивателя, 35 аэрозольных газогенераторов, 26 судов сверхлегкой авиации и 21 самолет.

Кроме того, постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. В соответствии с Соглашениями о взаимном сотрудничестве осуществляется обмен информацией о фитосанитарной обстановке с министерствами сельского хозяйства Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики», - добавили в ведомстве.