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    На 1,2 млрд тенге оштрафовали «АрселорМиттал Темиртау»

    18 Апреля 2023, 10:08

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках проводимого налогового администрирования в отношении крупных налогоплательщиков у АО «АрселорМиттал Темиртау» установлено занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2019 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Карагандинской области.

    «При проведении камерального мониторинга установлено превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над суммой заявленных авансовых платежей более 20%. Составлен административный материал по части 3 статьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере более 1,2 млрд тенге.

    В марте текущего года в ходе рассмотрения апелляционной жалобы АО «АрселорМиттал Темиртау» Карагандинским областным судом поддержаны доводы департамента и административный штраф оставлен в силе», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники департамента выявили аналогичное нарушение за 2017 год, штраф в сумме 1,3 млрд тенге взыскали в бюджет в полном объеме. Общая сумма штрафа по выявленным нарушениям за 2017 и 2019 годы составила более 2,5 млрд тенге.

    Ранее сообщалось, что в рамках рассмотрения обращений юридических лиц касательно закупки товаров работ и услуг специалисты департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области привлекли АО «АрселорМиттал Темиртау» к административной ответственности по части 1 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 2 760 000 тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Регионы Налоги Караганда АрселорМиттал
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