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    На 1,2 млн тенге обманула аферистка знакомую в Туркестанской области

    2 Мая 2023, 14:04

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 1,2 млн тенге обманула аферистка знакомую в Туркестанской области, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции Туркестана с заявлением обратилась жительница Сауранского района. По словам потерпевшей, некая знакомая пообещала помочь с получением безвозмездного гранта от государства и выманила 1,2 млн тенге. Однако в течение года она так и не выполнила обещанного, а также не вернула деньги.

    Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемой Стражи порядка установили местную жительницу и доставили в управление полиции. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование и проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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