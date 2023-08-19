На 1,2 млн тенге обманул туркестанцев интернет-мошенник

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестана установили мошенника, обманувшего 10 человек, обещая трудоустроить на работу вахтовым методом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен скрывавшийся местный житель, причастный к 10 фактам интернет-мошенничества, совершенных на территории Туркестанской области и города Шымкент.

Молодой человек разместил в социальных сетях объявление о том, что «поможет трудоустроить на вахту», тем самым входил в доверие к потерпевшим. Полученные от обманутых жителей деньги перечислял на счета своих знакомых. Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн тенге. Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество».

Проводится досудебное расследование.