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    На 1,2 млн тенге обманул туркестанцев интернет-мошенник

    19 Августа 2023, 01:32

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестана установили мошенника, обманувшего 10 человек, обещая трудоустроить на работу вахтовым методом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен скрывавшийся местный житель, причастный к 10 фактам интернет-мошенничества, совершенных на территории Туркестанской области и города Шымкент.

    Молодой человек разместил в социальных сетях объявление о том, что «поможет трудоустроить на вахту», тем самым входил в доверие к потерпевшим. Полученные от обманутых жителей деньги перечислял на счета своих знакомых. Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн тенге. Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество».

    Проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Мошенничество Туркестан полиция
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