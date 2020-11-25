Н.Нигматулин: Предвыборная программа партии «Nur Otan» имеет четкие цели и ориентиры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что Предвыборная программа партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», которая принята на XX внеочередном съезде партии, - это эффективный ответ на новые вызовы современности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

«Предложения по всем направлениям, актуальным для казахстанского общества, чётко обозначенные цели Предвыборной программы отражают тенденции и перспективы развития нашей страны в современных условиях. И, как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа.

Программой охвачены все сферы жизни казахстанского общества. В ней сформулирована политическая и социально-экономическая повестка на предстоящее пятилетие. Особое внимание, как и всегда, уделяется образованию, здравоохранению, социальному обеспечению, поддержке семей, женщин, молодёжи, людей старшего поколения.

При этом каждый шаг Предвыборной программы, каждый её проект финансово подкреплён и синхронизирован с возможностями страны.

Безусловным, и даже больше - стратегическим, преимуществом Программы выступает то, что этот важнейший документ подготовлен с учётом интересов казахстанцев, на основе пожеланий наших граждан. Как и всегда, в центре всех запланированных преобразований стоит народ Казахстана.

Всё это открывает большие возможности для каждого казахстанца, кто желает внести свой вклад в поступательное развитие страны и улучшение жизни. Ведь базовыми принципами Программы, как отметил Лидер партии, Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, выступают такие необходимые подходы, как ответственность, командное единство, следование общим идеалам и целям.

Уверен, что партия «Nur Otan», являющаяся политической опорой Елбасы, получив мандат народного доверия, будет и в дальнейшем обеспечивать стабильность казахстанского общества и его динамичное развитие.

Предвыборная программа – это свидетельство того, что у партии «Nur Otan» есть чёткий план преобразований в стране и есть команда, способная претворять в жизнь такой план.

Как отметил Елбасы, в переломные для Казахстана моменты нуротановцы всегда были на ответственных участках, решая сложные задачи.

Уверен, что мы успешно решим задачи по претворению жизнь Предвыборной программы партии».



