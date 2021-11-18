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Н.Нигматулин: предложения Межпартийного Совета учитываются в законотворческом процессе

18 Ноября 2021 12:55
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Н.Нигматулин: предложения Межпартийного Совета учитываются в законотворческом процессе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает взаимодействие политических партий в рамках Межпартийного Совета, действующего при Мажилисе, конструктивным и важным для законотворческого процесса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

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Своим мнением Нурлан Нигматулин поделился на очередном заседании Межпартийного Совета, состоявшемся сегодня в Мажилисе.

По словам Спикера Мажилиса, представители партий «Adal», «Ак жол», «Ауыл», Народной партии Казахстана, «Nur Otan», ОСДП, входящих в состав Межпартийного Совета, имеют возможность входить в рабочие группы по всем законопроектам, находящимся в работе мажилисменов.

- То, что сегодня представители всех политических партий, в том числе, не прошедших в Парламент, принимают активное участие в обсуждении законопроектов, находящихся на рассмотрении Мажилиса, говорит о том, что идея Межпартийного Совета конструктивна и востребована. Посудите сами. По всем 128 внесенным в Мажилис законопроектам представители непарламентских партий, участвуя в рабочих группах, дают свои концептуальные предложения. Это касается особенно резонансных законопроектов, законопроектов экономического и социального характера. И многие из предложений непарламентских партий были учтены в законотворческой деятельности. Вся эта работа гармонично вписывается в формат «слышащего государства», о котором заявил Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса подчеркнул, что депутаты с начала работы нового созыва в первую очередь уделили большое внимание работе по законодательному обеспечению очередного пакета политических реформ, выдвинутого Главой государства.

Внесены поправки в выборное законодательство, в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», в Кодекс об административных правонарушениях.

С принятием инициированного Президентом страны Закона по вопросам земельных отношений, который предусматривает полный законодательный запрет на продажу и аренду земли иностранцам, дан ответ на один из важнейших вопросов, волновавших казахстанское общество.

Речь также шла и о законопроекте «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», который уже получил «добро» депутатов Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что партии продолжат вносить концептуальные предложения и по тем законопроектам, над которыми в настоящее время работают мажилисмены. Это, прежде всего, законопроекты по вопросам развития конкуренции, внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности», совершенствования бюджетного законодательства», защиты прав ребенка, волонтёрской деятельности и др.

- Перед Мажилисом стоит задача – найти и сформировать по рассматриваемым законопроектам такое оптимальное решение, которое охватывает максимальный спектр мнений и учитывает интересы большинства населения.И депутатский корпус продолжит работу в этом направлении. Конечно, совместно с и непарламентскими партиями, и, в целом, с гражданским обществом, - подчеркнул Председатель Мажилиса.



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#Мажилис   #Политические партии  
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