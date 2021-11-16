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Н. Нигматулин и Председатель ПАСЕ обсудили направления сотрудничества

16 Ноября 2021 13:08
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Н. Нигматулин и Председатель ПАСЕ обсудили направления сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин провёл встречу с Председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Риком Демсом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Как подчеркнул Председатель Мажилиса, нынешний год проходит под знаком знаменательного для нашей страны события – 30-летия Независимости Казахстана. При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на процессах, которые проходят сегодня в нашей стране по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, по реформированию политической системы, модернизации экономики, развитию гражданского общества.

Говоря об уже проделанной работе в этих направлениях, Спикер Мажилиса отметил комплексные реформы в целях демократизации избирательного процесса и совершенствования выборного законодательства, расширения прав и возможностей женщин, закрепления на законодательном уровне института парламентской оппозиции.

- Мы высоко оцениваем усилия Казахстана по представленности женщин в Парламенте, - подчеркнул в свою очередь Председатель ПАСЕ Рик Демс.

Высказавшись за развитие сотрудничества Казахстана и Совета Европы, собеседники обсудили направления взаимодействия, в т.ч. вопросы присоединения Казахстана к ряду европейских конвенций, а также сотрудничество по вопросам экологии и климата.

Нурлан Нигматулин также рассказал о работе, которая продолжается в настоящее время в Парламенте по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина посредством развития института Омбудсмена, в сфере противодействия коррупции, защиты прав ребёнка, волонтёрской деятельности и др.

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#Мажилис   #Европа  
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