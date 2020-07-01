Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Мюнхенский марафон-2020 состоится в обновленном формате

    1 Июля 2020, 23:00

    МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Организаторы марафона в немецком Мюнхене сообщили о корректировках формата соревнований. В этом году он пройдет в измененном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Событие намечено на 11 октября 2020 года. Организаторы не перевели марафон в виртуальный формат, при этом ограничив максимальное количество участников - 12 600.

    Также была сокращена дистанция. Бегунам предстоит преодолеть 30 километров вместо 42 километров 195 метров.

    Кроме того, организаторы составили специальный свод правил для безопасности участников, а также соответствующую концепцию гигиены.

    «Все наши решения переданы в соответствующие органы Мюнхена для окончательного утверждения. Мы надеемся увидеть друг друга в Мюнхене 11 октября под девизом. И хотим провести марафон под девизом «2020 год видим иначе», - сказал директор мюнхенского марафона Йорг Вениг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге