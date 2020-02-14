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    Мюнхенская конференция: Президент РК выступит на тему региональной безопасности

    14 Февраля 2020, 21:22

    МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе церемонии выступили председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Эмманюэль Макрон.

    Выступление Главы государства на конференции запланировано в рамках панельной дискуссии по вопросам региональной безопасности на тему «География имеет значение: Разговор о Центральной Азии». Ожидается, что Касым-Жомарт Токаев поделится своим видением обеспечения региональной и глобальной безопасности.

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    Президент Казахстана Германия
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