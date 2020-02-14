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    Мюнхенская конференция по безопасности открыта для всех, в том числе для Ирана и Северной Кореи - Вольфганг Ишингер

    14 Февраля 2020, 22:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мюнхенская конференция по безопасности открыта для всех, в том числе для Ирана и Северной Кореи. Об этом заявил председатель конференции Вольфганг Ишингер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мюнхенская конференция по безопасности не поддерживает кого-то конкретно, мы активно защищаем свою репутацию в качестве активной, беспристрастной и независимой платформы. Мы с удовольствием здесь приветствуем представителей администрации Трампа. И я очень благодарен, что так много представителей Конгресса США и политических партий решили принять участие в нашей конференции в этом году, несмотря на предвыборную кампанию. Однако, дамы и господа, мы сюда приглашаем и представителей Ирана», - сказал Вольфганг Ишингер, выступая на 56-й Мюнхенской конференция по безопасности .

    Он призвал стороны к диалогу.

    «Я глубоко убежден в том, что, если мы хотим, чтобы дипломатия принесла результаты, мы должны беседовать друг с другом, а не просто говорить друг о друге. Если представители Северной Кореи решили бы принять участие в нашей конференции, мы бы тоже пригласили их для изложения своей позиции . Я глубоко убежден, что это должно быть частью наших целей и задач. Некоторые пожилые уже участники этой конференции, включая меня самого, вспоминают давние времена «Холодной войны», о том, что это было чисто западное мероприятие. Этим друзьям я сегодня хочу сказать следующее - я желаю вам хорошо провести эти выходные, потому что вас, возможно, в последний раз пригласили в этом году на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Нам нужно здесь больше молодых лидеров, нам нужно молодое поколение», - подчеркнул Вольфганг Ишингер.

    Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    56-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В конференции участвуют около 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны, авторитетных экспертов в сфере международных отношений, представителей Еврокомиссии, депутаты Европарламента. В ходе конференции планируется обсудить следующие темы: «Будущее ЕС и НАТО»; «Кибербезопасность», «Вопросы здравоохранения»; «Торговые войны и санкции»; «Дезинформация, пропаганда и недостоверные (фейковые) новости»; «Роль Китая и отношения ЕС с Россией и США»; «Ситуация на Ближнем Востоке».

    Отметим, что каждый год в форуме принимают участие около 400-600 человек со всего мира. В их числе главы государств и правительств, члены кабинета министров, депутаты парламентов, ученые, политологи, представители гражданского общества. С 1990 года на конференцию приглашаются представители России, Восточной Европы, Китая, Индии, Японии. Тема конференции постоянно меняется. Изначально обсуждались лишь вопросы безопасности Евро-Атлантического региона, но позже спектр рассматриваемых вопросов был расширен в связи с участием представителей других регионов. Этот форум считается одним из важнейших в сфере политики безопасности.

    Автор:

    Серик Сабеков

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