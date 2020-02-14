Мюнхенская конференция: Мировых лидеров призвали укреплять авторитет ООН

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал мировых лидеров принять активное участие в укреплении авторитета ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на 56-й Мюнхенской конференция по безопасности, он отметил, что на сегодня коллективных усилий недостаточно для урегулирования самых опасных кризисов и угроз международной безопасности.

«Люди гибнут, гонка вооружений набирает обороты, глобальное потепление продолжается, поэтому недостаточно вам, самым влиятельным людям в мире, просто пожимать плечами и говорить: «Ну, так уж устроен мир». Это неприемлемо в нынешней опасной обстановке. Это порождает ненависть и конфликты, а не сотрудничество и мир», - сказал Вольфганг Ишингер.

«Все мы должны вносить активный вклад в укрепление авторитета ООН, включая Совет безопасности ООН. Это единственный орган, который имеет полномочия принимать все обязательные для исполнения решения. Какая-то надежда появилась в начале этой недели, когда Совет безопасности принял резолюцию по Ливии, будем надеяться, что все будут соблюдать это решение», - добавил Вольфганг Ишингер.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии,

56-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В конференции принимают участие около 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны, авторитетных экспертов в сфере международных отношений, представителей Еврокомиссии, депутаты Европарламента. В ходе конференции планируется обсудить следующие темы: «Будущее ЕС и НАТО»; «Кибербезопасность», «Вопросы здравоохранения»; «Торговые войны и санкции»; «Дезинформация, пропаганда и недостоверные (фейковые) новости»; «Роль Китая и отношения ЕС с Россией и США»; «Ситуация на Ближнем Востоке».

Отметим, что каждый год в форуме принимают участие около 400-600 человек со всего мира. В их числе главы государств и правительств, члены кабинета министров, депутаты парламентов, ученые, политологи, представители гражданского общества. С 1990 года на конференцию приглашаются представители России, Восточной Европы, Китая, Индии, Японии. Тема конференции постоянно меняется. Изначально на конференции обсуждались лишь вопросы безопасности Евро-Атлантического региона, но позже спектр рассматриваемых на конференции вопросов был расширен в связи с участием представителей других регионов. Этот форум считается одним из важнейших в сфере политики безопасности.



