Мырзагали Айтжанов: Цель наших боксеров – поехать на Олимпиаду-2024 полным составом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последнюю неделю сентября огонь будущих Азиатских игр зажжется в китайском городе Ханчжоу. На соревнованиях по боксу «Сарықұрлық» впервые будут бороться за лицензию на парижскую Олимпиаду. Перед началом соревнований с высокими ставками корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с главным тренером национальной сборной по боксу Мырзагали Айтжановым о подготовке и планах его подопечных.

- Мырзагали Куланович, известны имена ваших подопечных, которые поедут на Азиатские игры? Где и как проходят ваши последние подготовки?

- Мы прилагаем максимальные усилия к подготовке к соревнованиям. В настоящее время наши спортсмены находятся в олимпийском центре «Акбулак» в Алматинской области, где они активно тренируются, включая подъемы на гору и физическую подготовку. Заключительные этапы подготовки будут проведены в Туркестане. Отправление из Алматы в Ханчжоу планируется на 20 сентября.

— Это первый раз, когда боксеры будут соревноваться за лицензию на участие в парижской Олимпиаде в Ханчжоу. Сколько всего лицензий в боксе доступно на этих соревнованиях?

- Как вы, возможно, уже слышали, в последнее время в боксе произошла череда изменений. На Олимпийских играх ранее было десять весовых категорий для боксеров, но сейчас их число сократилось до семи. В частности, на предстоящих Олимпийских играх в Париже мужчины будут соревноваться в семи весовых категориях: 51, 57, 63,5, 71, 80, 92 и свыше 92 килограммов. На соревнованиях в Сарыкурлыке два боксера, достигших финала в этих семи весовых категориях, получат свои заветные олимпийские лицензии.

- Из 14 лицензий, доступных в семи весовых категориях, сколько из них вы намерены привезти в нашу страну?

- Окончательный результат определится на ринге, но мы надеемся на завоевание трех олимпийских лицензий.

- Каким именно весовым категориям вы уделяете особое внимание или ставите акцент в вашей подготовке?

- На данный момент преждевременно делать определенные выводы относительно весовой категории. Окончательное решение будет принято по мере приближения соревнований.

- Какие другие соревнования дадут возможность боксерам, которые не смогут завоевать олимпийские лицензии на этот раз, попытаться выиграть олимпийские путевки?

- Соревнования по выдаче олимпийских лицензий только начинаются - с Азиатских игр. В 2024 году нас ожидают два значимых международных турнира, где боксеры смогут побороться за билеты в Париж. Один из них пройдет в Италии, а другой – в Бангкоке. В первом из них будут разыграны 49 лицензий, а во втором – 51. Таким образом, у боксеров, которым не повезло в Ханчжоу, всё еще есть множество возможностей. Моя основная цель – отправиться на Олимпиаду в Париже полным составом боксеров во всех семи весовых категориях.

- Спасибо за беседу!

Напоним, ранее вице-министр культуры и спорта РК Сарсен Куранбек отметил, что одним из этапов подготовки к Олимпийским играм станет участие спортсменов сборной страны в Азиатских играх 2023 года.

«К сожалению, на последних Олимпийских играх в Токио наши боксеры завоевали лишь бронзовую медаль. Однако на прошедшем в 2023 году в Ташкенте чемпионате мира наши боксеры порадовали казахстанцев 4 золотыми и 1 серебряной медалями. Мы возлагаем большие надежды на наших боксеров на летних Азиатских играх, которые пройдут в Китае с 28 сентября по 8 октября этого года, а также на летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года», - сказал Сарсен Куранбек.