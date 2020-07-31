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    «Мың алғыс!»: АНК оказала помощь семьям медработников в Алматы

    31 Июля 2020, 23:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В дни мусульманского праздника Курбан айт Ассамблеей народа Казахстана города Алматы проведено благотворительное мероприятие в рамках общереспубликанской акции «Мың алғыс!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи народа Казахстана.

    Гуманитарная помощь оказана семьям медицинских работников, находящихся на передовой и непосредственно работающих с вирусными пациентами. Врачи и медицинский персонал работают в самых сложных условиях, многие из них порой долгое время не видят своих родных и близких. Поэтому Ассамблея народа Казахстана всячески оказывает как материальную, так и моральную поддержку медикам нашей страны.

    Гуманитарная помощь в 5 тонн продуктовых товаров доставлена в центральную городскую клиническую больницу, детскую городскую клиническую инфекционную больницу и городскую клиническую инфекционную больницу имени И.С. Жекеновой.

    К данной благотворительной акции привлечены общественные структуры АНК, этнокультурные объединения (Республиканский центр уйгуров, а также городской центр, узбекский этнокультурный центр, татарское этнокультурное объединение, кыргызский центр), советы общественного согласия, Ассоциация предпринимателей АНК, республиканское молодежное движение «Жаңғыру жолы», центры волонтерского движения ассамблеи и другие.

    Автор:

    Благотворительность Здравоохранение АНК
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