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    Мыло на основе животных жиров производят предприниматели в Карагандинской области

    4 Апреля 2023, 04:32

    КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – Производство хозяйственного мыла на основе животных жиров наладили братья-предприниматели из Каркаралинского района Карагандинской области. Они уже выпустили пробные партии товара и оформляют на него сертификат качества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Двоюродные братья из села Жанатоган Думан Кожекин и Меирлан Бодау открыли во дворе своего дома цех по производству хозяйственного мыла. Прежде чем заняться этим делом, они прошли обучение на курсах в Алматы и изучили нишу через интернет. Вложив собственные средства, приобрели в Кыргызстане аппарат, называемый в народе «мясорубка» из-за схожести принципа работы с обычной мясорубкой.

    «Ранее мы с братом занимались животноводством. Я в прошлом году получил грант акима района и наладил производство кумыса. Параллельно мы решили запустить цех по выпуску хозяйственного мыла. По нашему рецепту можно получить мыло отличного качества и недорогое по себестоимости. Основной ингредиент – животные жиры. Пока мы выпускаем пробные партии, животный жир нам сбывают односельчане. Взамен мы даем им мыло или расплачиваемся деньгами. Отправили несколько партий в хозяйственные магазины нашего района. Мыло пользуется спросом. Как только получим сертификат качества, начнем более крупные продажи и выйдем на другие рынки», – делится Меирлан Бодау.

    Предприниматели назвали мыло в честь родного села Жанатоган. Они выпускают его по 150, 200, 250 граммов трех видов. В сутки цех может произвести до тысячи единиц продукции.

    «Мы пока не вышли на такую мощность, потому что ждем сертификат качества. В будущем хотим участвовать в конкурсе на грант акима области. Если получим, купим аппарат для упаковки мыла. Естественно, когда нарастим производство, возьмем на работу нескольких человек», – говорит он.

    Цена хозяйственного мыла «Жанатоган» ниже на 10% средней рыночной стоимости. Производители не намерены повышать ее. Также в будущем предприниматели хотят расширить ассортимент продукции и выпускать парфюмированное и жидкое мыло.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Бизнес Карагандинская область Регионы Казахстана Общество
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