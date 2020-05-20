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    Мясокомбинаты стали новым очагом коронавируса в Европе

    20 Мая 2020, 07:44

    ПАРИЖ-БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Крупные предприятия мясной промышленности стали новым очагом распространения коронавирусной инфекции в Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    На севере Франции в департаменте Кот-д’Армор на скотобойне группы Kermene выявлено 69 новых случаев заражения, после чего 800 сотрудников завода прошли тестирование. В департаменте Луаре на скотобойне Tradival инфицированы 54 рабочих. Местные власти заявили, что завод технически устарел, несмотря на принятые меры безопасности, работа на нем приостановлена.

    Сотрудница предприятия Лиди Ардуин говорит: «Нам установили разное время для посещения раздевалки. Помещение маленькое, но мы были предельно осторожными, все знают об эпидемии и что от этой болезни люди умирают».

    В Германии в земле Нижняя Саксония заразились 92 сотрудника мясокомбината. В земле Северный Рейн-Вестфалия на заводе были выявлены свыше 150 инфицированных. Многие работники этих предприятий — трудовые мигранты из Румынии и Болгарии. Сложившаяся ситуация проливает свет на условия их размещения.

    Петер Коссен из благотворительная ассоциации «За достоинство и справедливость» помогает мигрантам в городе Ленгерих: «Люди живут в очень маленьких, переполненных квартирах. Там есть и младенцы, и дети школьного возраста, только представьте возможные последствия. Эти квартиры зачастую принадлежат работодателю, поэтому мигранты находятся в зависимом положении. Как только заканчивается контракт, они должны покинуть квартиру».

    Власти Германии обещают усилить контроль и возможно запретят либо введут ограничения для найма сотрудников через подрядчиков и субподрячиков. Министр труда Германии Хубертус Хайль назвал такую практику «организованной безответственностью» и призвал к наведению порядка в отрасли.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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